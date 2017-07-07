Bosna Hersek'te

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Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, 1463 yılında Bosna Hersek'i fethi sırasında, batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih Şenlikleri gerçekleştirildi.
Bosna Hersek İslam Birliğince gerçekleştirilen şenliklerde başlarına fes giyen ve ellerinde yeşil zemin üzerine ay yıldız bulunan bayraklar taşıyan bölge sakinleri ve katılımcılar, şehir merkezindeki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nden Donji Kamengrad kasabasına yürüdü.
Fatih Sultan Mehmet'in askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada toplanan yüzlerce kişi, Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic'in kıldırdığı cuma namazında saf tuttu. Şenlikler renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe katılanlar süslenmiş at arabalarıyla tören alanına geldi.
Adilovic, şenlikte yaptığı konuşmada, Boşnak halkının inanç ve geleneklerinin unutulmasına izin vermesi durumunda kimliğini kaybedeceğini belirterek, "Bu nedenle kimliğimizi ve gelecek nesillerin geleceğini korumak adına inancımıza, geleneklerimize ve vatanımıza sahip çıkmalıyız." diye konuştu.
İslam'ın bu bölgelere ulaşması dolayısıyla düzenlenen şenliklerin, Boşnak ve Müslüman halk için büyük önem taşıdığını dile getiren Adilovic, Bosna Hersek'in en önemli manevi değerlerinin çok kültürlülük, ortak yaşam ve beraberlik olduğunu söyledi.
Boşnakların barışçıl insanlar olduklarını kaydeden Adilovic, "Tarih boyunca haksızlığa uğradık, topraklarımızdan birçok kez sürgün edilmeye çalışıldık ancak bizler başkalarının değerlerine saygı duymaya devam ediyoruz. Aynı şekilde onların da bizim değerlerimize saygı duymalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da Fatih Sultan Mehmet'in askerleriyle 1463'te burada cuma namazı kılmış olduğu gerçeğinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bizim için olduğu kadar bu topraklarda yaşayanlar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Zira Fatih Sultan Mehmet'in bu topraklara gelirken beraberinde adalet, özgürlük ve din özgürlüğünü de getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Sultan Mehmet'in Ahidnamesi'ne de değinen Atlı, "Fatih Sultan Mehmet'in Ahidnamesi ile farklı dinlere mensup insanların bu topraklarda özgürce yaşamaları sağlanmış, kendilerine adalet ve özgürlük bahşedilmiştir." dedi.
Bihac Müftüsü Hasan Makic ise Fetih Şenliklerinin önemine işaret ederek, "İslam'ın gelişi çok sayıda insanın yalnızca inanç olarak değil kültür ve medeniyet, davranış ve yaşam biçimi olarak da İslam'ı seçtiği anlamına geliyordu. İslam'ın bu topraklara gelişiyle Bosna Hersek'te mimari ve eğitim anlayışı da büyük ölçüde değişime uğramıştır." dedi.
Sanski Most Belediye Başkanı Faris Hasanbegovic de şenliklerin bölgede yaşayan insanları birleştirme özelliğine sahip olduğunu ifade etti.
Fetih Şenlikleri Organizasyon Müdürü Mirsad Spahic de amaçlarının bu toprakları İslam ile tanıştıran Fatih Sultan Mehmet'in askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallayı olabildiğince geniş kitlelere tanıtmak olduğunu söyledi.
Etkinliğe, Sanski Most sakinlerinin yanı sıra Türkiye İzlicilik Federasyonundan 200 izci de katıldı.
Fatih Sultan Mehmet'in, Bosna Hersek'i fethi sırasında askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih Şenlikleri düzenlendi
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