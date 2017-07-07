ABD'li yetkililere Kushner ek mesaisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinin petrol zengini Katar’la 19 Haziran tarihinde diplomatik ilişkilerini kesmesi ile başlayan Katar krizinin an çok da ABD'yi arada bıraktığı su yüzüne çıktı.
Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinde ABD'ye desteği unutulmayan Katar ile ilişkilerini bozmak istemeyen ABD körfez ülkeleri ile olan ticari ilişkilerinin de kaygısına düştü. Tüm bunlar oladururken ABD'nin uluslararası diplomasi ve ilişkilere acemi olan Yahudi damat Jared Kushner'in aldığı kararların peşine düşmek zorunda kalan Dışişleri ve Savunma Bakanı ise oldukça yoğun bir tempoda dengeleri korumaya çalışıyor.
Konu ile ilgili TheAmericanConservative'de yer alan Mark Perry'nin ilginç yazısı için TIKLAYINIZ
Filistin Devlet Başkanı Abbas, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ilk kez yüz yüze bir araya geldiği görüşme başladı.
Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde cuma namazı sonrası Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı. Göstericiler PKK/PYD'nin Arap topraklarını işgalinin sonlandırılmasını istedi
19 Haziran sabahı başlayan ve hala devam eden Katar'a ambargo krizinin ABD'nin Dışişleri dengesini kaybetmesi üzerine yoğun gündemi olan üst düzey bürokratlar bir yandan da Trump'a danışmanlık yapan acemi Yahudi damadının reflekslerini toparlamaya çalışıyor
Fatih Sultan Mehmet'in, Bosna Hersek'i fethi sırasında askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih Şenlikleri düzenlendi
Polonya'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek koruma altına aldı
Suriye rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera, Kuneytra ve Süveyda illeri için tek taraflı ilan ettiği sözde ateşkesi, yarına kadar uzattığını duyurdu
DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 bini geçti
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiye kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Zirveyi protesto eden göstericilerin şiddeti arttı. Çıkan kargaşalara karşı Alman polisinin sert müdahalelerde bulunduğu bildiriliyor.
Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak, Hırvatistan meclisinde düzenlenen törenle anıldı
Suriye İnsan Hakları Ağı, Rakka'da PKK/PYD'nin son 8 ayda 120 bin sivili göçe zorladığını bildirdi
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı
Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi