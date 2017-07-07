18:00, 07 Temmuz 2017 Cuma

ABD'li yetkililere Kushner ek mesaisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinin petrol zengini Katar’la 19 Haziran tarihinde diplomatik ilişkilerini kesmesi ile başlayan Katar krizinin an çok da ABD'yi arada bıraktığı su yüzüne çıktı.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinde ABD'ye desteği unutulmayan Katar ile ilişkilerini bozmak istemeyen ABD körfez ülkeleri ile olan ticari ilişkilerinin de kaygısına düştü. Tüm bunlar oladururken ABD'nin uluslararası diplomasi ve ilişkilere acemi olan Yahudi damat Jared Kushner'in aldığı kararların peşine düşmek zorunda kalan Dışişleri ve Savunma Bakanı ise oldukça yoğun bir tempoda dengeleri korumaya çalışıyor.

Konu ile ilgili TheAmericanConservative'de yer alan Mark Perry'nin ilginç yazısı için TIKLAYINIZ