Güncelleme: 18:48, 07 Temmuz 2017 Cuma

Dink davasında 5 kişiye tahliye





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan Adem Sarıgül, Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin'in tahliyesine karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin ile yayınevi sahibi Adem Sarıgül'ün tahliyesine karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada sanık ve sanık avukatları ile cumhuriyet savcısının taleplerinin alınmasının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu jandarma görevlisi sanıklar Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin ile yayınevi sahibi Adem Sarıgül'ün tahliyesine hükmetti. Heyet, bu sanıklara yurt dışı yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırdı.

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