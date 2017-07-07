18:47, 07 Temmuz 2017 Cuma

Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi





Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde cuma namazı sonrası Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı. Göstericiler PKK/PYD'nin Arap topraklarını işgalinin sonlandırılmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Halep kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki ilçelerde Türkiye'ye destek ile PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi. Azez'de merkezde Meytem Camisi'nde, cuma namazı sonrası çok sayıda Suriyeli bir araya geldi. PKK/PYD karşıtı sloganlar atan göstericiler, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyde olmasından memnun olduklarını dile getirdi. Ellerinde devrim bayrakları ilçe merkezindeki meydana yürüyen Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu'ndan PYD/PKK'nın ellerindeki Araplara ait ilçe ve köylerin geri alınmasını istedi. "TERÖRİSTİ TERÖRİSTLE BİTİRENMESSİNİZ" Meydanda devrim marşı söyleyen göstericiler, "Teröristi teröristle bitiremezsiniz", "Türkmen, Arap ve Kürtler işgal altındaki topraklarını istiyor", "YPG, PYD ile PKK devrime ihanet ederek kan dökenlerle beraber oldular", "Türkiye bizim umudumuz'', "Fırat Kalkanı Harekatı bizi koruyor. Fırat Kılıcı Harekatı ümidimizdir." yazılı Arapça, Türkçe ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı. Özgür Suriye polisi, göstericilerin emniyeti için geniş güvenlik önlemleri aldı. Diğer yandan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun DEAŞ'tan temizlediği Bab ilçesinde Türkiye'yi destekleyen ve PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenledi. Kent merkezindeki Ömer Bin Hattab Camisi önünde cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, PKK/PYD'yi protesto etti. Cami önünde ellerinde devrim bayraklarıyla toplanan Suriyeliler, ''Tel Rıfat Araplarındır ve Arap kalacaktır", "Ey Suriye Demokratik Güçleri, kendine gel ve Arap köylerini terk et", "PKK terör örgütüdür'' yazılı dövizler taşıdı. Diğer yandan Cerablus, Mare ile Çobanbey'de de PKK/PYD karşıtı gösteriler yapıldı. Göstericilerin ortak mesajı, PYD'nin işgal ettiği topraklardan çıkması oldu.

İlgili Konular Türkiye pkk pyd Suriye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.