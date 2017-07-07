Sakarya'da Suriyeli anne ve bebeğini katleden 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler B.K. ve C.B, geniş güvenlik önlemleri altında Kaynarca Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Bu arada, zanlıların sevk edildiği Kaynarca Adliyesi çevresinde bekleyen kalabalıktakilerden bazıları zaman zaman adliye binasına girmeye çalıştı. Bu kişiler çevik kuvvet ekiplerince engellendi.
Vatandaşlar arasında zaman zaman yaşanan arbedeleri de polis ve jandarmaekipleri önledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Kaynarca Kaymakam Vekili ve Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de adliyeye geldi.
Kaymakam Çiçekli, burada bekleyen vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin, "Bu olayın provokasyonla alakası yok. Bu tamamen sapıkça ve vahşice işlenmiş bir cinayet ve tecavüz olayı maalesef. Failler yakalandı, hak ettikleri ağır cezaya çarptırılacaklardır." dedi.
Balkanlıoğlu, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ilçede çok iğrenç bir olayın gerçekleştiğini, Suriye'de Esed'in zulmünden ülkeye sığınan muhacir durumdaki insanlara ensar gibi muamele yapılması gerekirken hamile bir kadının çocuklarıyla vahşice katledildiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin titiz çalışması neticesinde faillerin anında yakalandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Suçlarını itiraf ettiler. Tüm detaylar ortaya çıktı. Bunu gerçekleştiren şahıslar yakalanıp savcılığa götürüldü. Cezaları en ağır şekilde verilecektir. Böyle bir hadise milletçe bizi çok üzdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız dahil bizi arayarak konuyla ilgili bilgi almak istediler. Son zamanlarda bize sığınan bu insanlara yönelik değişik provokasyonlar oluyor. Bunda El Muhaberat gibi örgütlerin de katkısı olabilir. Bu provokasyonlar neticesinde hayali birtakım iddialarla Suriyelilere yönelik çeşitli şiddet eylemleriyle toplumsal galeyan oluşturmaya çalışıyorlar." diye konuştu.
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
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