Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:46, 07 Temmuz 2017 Cuma
Dış Politika
19:34, 07 Temmuz 2017 Cuma

  • Paylaş
Katar'a gönderilen gıda gemisinin yükü indirilmeye başlandı
Katar'a gönderilen gıda gemisinin yükü indirilmeye başlandı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ambargo uyguladığı Katar'a İzmir'den gönderilen yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin yükü indirilmeye başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ambargo uyguladığı Katar'a İzmir'den gönderilen yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin yükünin indirilmeye başlandığı bildirildi.

Ürünleri taşıyan QT Lojistik şirketinin Genel Müdürü İpek Demirci, yaptığı açıklamada, İzmir'den gönderilen geminin Katar'a pazar günü ulaştığını, bugün yükünün indirilmeye başlandığını ve yarına kadar bitmesinin planlandığını belirtti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle yük indirme işleminde gecikme yaşandığını ifade eden Demirci, gemide, süt, yumurta, meyve ve sebze gibi çeşitli gıda maddelerinin bulunduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'den Doha'ya bir gemi daha gönderileceğini aktaran Demirci, bu gemideki ürünlerin daha çeşitli olacağını dile getirdi.

Demirci, son dönemlerde Katar ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini, Türkiye'nin Katar'a desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye'den Katar'a deniz yoluyla gönderilen ilk gıda gemisi, 22 Haziran'da İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan limandan yola çıkmıştı.



İlgili Konular katar krizi Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi
Katar'a gönderilen gıda gemisinin yükü indirilmeye başlandı
Katar'a gönderilen gıda gemisinin yükü indirilmeye başlandı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ambargo uyguladığı Katar'a İzmir'den gönderilen yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin yükü indirilmeye başlandı
Vakıf ve STK'ların denetimine ilişkin teklif
Vakıf ve STK'ların denetimine ilişkin teklif

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının gelir-giderlerinin şeffaflaşması, kamuoyunun denetimine açılması için kanun teklifi hazırladı
Sakarya'da Suriyeli anne ve bebeğini katleden 2 kişi tutuklandı
Sakarya'da Suriyeli anne ve bebeğini katleden 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
Dink davasında 5 kişiye tahliye
Dink davasında 5 kişiye tahliye

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan Adem Sarıgül, Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin'in tahliyesine karar verdi
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

Özgür-Der üyeleri ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir grup Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriyeli mültecilere yönelik şiddetin durdurulmasını istedi
Dünya Nüfus Günü'nün teması quot Aile planlaması quot
Dünya Nüfus Günü'nün teması "Aile planlaması"

TÜİK Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülteni yayınlandı.
Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi
Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı

Tataristan-Türkiye İş Forumunda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı
Devlet yurtlarındaki görme engellilere quot sesli rehber quot hizmeti
Devlet yurtlarındaki görme engellilere "sesli rehber" hizmeti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen projeler kapsamında, görme engelliler için "Sesli Rehberim" uygulaması başlatılacak
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hazineye ait arazide Hint keneviri yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım Türkiye ve KKTC elinden geleni yaptı
Başbakan Yıldırım: Türkiye ve KKTC elinden geleni yaptı

Başbakan Yıldırım, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti..." ifadelerini kullandı
Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki
Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Hollanda'nın 15 Temmuz etkinliği ile ilgili skandal açıklamasıyla ilgili, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Darbe girişimi, Türkiye devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." açıklaması yapıldı
Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı
Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı

Konya'da polisin PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum
'Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum

Başbakan Yardımcısı Canikli, Banka Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu

Haberler

Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden ortak açıklama
Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden ortak açıklama

Tillerson 'Körfez' krizi için Kuveyt yolcusu
Tillerson 'Körfez' krizi için Kuveyt yolcusu

'Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz'
Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz'

Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması
Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması

Katar krizinin Ürdün'e faturası ağır oldu
Katar krizinin Ürdün'e faturası ağır oldu

Katar'ın dört ülkenin 13 maddelik talep listesine cevabı olumsuz
Katar'ın dört ülkenin 13 maddelik talep listesine cevabı olumsuz

Al Sani: Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun?
Al Sani Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin

'Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'
Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 