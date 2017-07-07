19:38, 07 Temmuz 2017 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüştü





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Gentiloni ile bir araya geldi. Görüşmede, her iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu

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