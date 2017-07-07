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21:24, 07 Temmuz 2017 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 18:35, 07 Temmuz 2017 Cuma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Solberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Solberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Solberg ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Solberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.



İlgili Konular G20 Liderler Zirvesi G20 Erdoğan Solberg
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