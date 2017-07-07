19:58, 07 Temmuz 2017 Cuma

Şırnak'ta şehit olan polis Yardımcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı





Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından karayoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun (32) naaşı, helallik alınmak üzere merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından konvoy eşliğinde cenaze töreni için Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe getirilerek tekbirler eşliğinde katafalka konuldu. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi burada toprağa verildi. Törene, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, polis ve askeri erkanın yanı sıra vatandaşlar ve ilgililer katıldı.

İlgili Konular Ali Yardımcıoğlu şırnak

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.