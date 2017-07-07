Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:24, 07 Temmuz 2017 Cuma
Dış Politika
20:03, 07 Temmuz 2017 Cuma

  • Paylaş
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına tepki
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye Raporu'na ilişkin skandal kararı için "Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Bahçeli, ülkenin hem içeriden hem de dışarıdan gittikçe sertleşen, günden güne şiddetlenen bir kuşatma altında olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının yıl dönümü yaklaştıkça toplumsal tansiyonun artış gösterdiğini, provokasyon ihtimallerinin çoğaldığını, kaos ve kargaşa beklentilerinin güçlendiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Haziran'da başlayan sözde adalet yürüyüşü Türkiye üzerinde kirli hesap ve hedefleri olan habis çevrelere koz vermekle kalmamış, önemli bir mevzi elde etmelerini de temin ve takviye etmiştir. CHP yollarda adalet ararken, Telafer'de Türkmenler soykırıma maruz kalmakta, Ermeniler kanlı eylemlerine yenilerini katmaktadır."

"HUKUKEN YOK HÜKMÜNDE"

En son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye Raporu'na ilişkin kararının ibret ve esef verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"25 Nisan 2017'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda, 'Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine' dair karardan sonra yeni bir subjektif ve sorunlu siyasi şuursuzluk karşımızdadır. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır. 16 Nisan halk oylamasını bir türlü kabullenemeyen, bir türlü içine sindiremeyen Avrupa köhne ve kötürüm bir tutuma savrulmuştur. Esasen Avrupa Parlamentosu'nun güdük, çürük ve çorak kararı Türk milletinin irade ve egemenlik haklarına tahammülsüzlüğün eser ve sonucudur."

Hollanda'nın 15 Temmuz'la ilgili karartma politikası ve Türkiye'yi temsilen bu ülkedeki Türklerle buluşacak hükümet üyelerine engel çıkarmasının bir nevi zorbalık, açıkça demokrasi ve özgürlük inkarı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin Avrupa'dan öğreneceği bir şey olmadığı açıktır. Sistematik bir şekilde, belirli aralıklarla ülkemize Avrupa tarafından aba altından sopa gösterilmesi, küçümseme ve aşağılama teşebbüsünde bulunulması hiçbir değer ve insani mirasa sığmayacaktır." dedi.



İlgili Konular AP Avrupa Parlamentosu MHP Devlet Bahçeli
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi
Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına tepki
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye Raporu'na ilişkin skandal kararı için "Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı
Şırnak'ta şehit olan polis Yardımcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta şehit olan polis Yardımcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi
Katar'a gönderilen gıda gemisinin yükü indirilmeye başlandı
Katar'a gönderilen gıda gemisinin yükü indirilmeye başlandı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ambargo uyguladığı Katar'a İzmir'den gönderilen yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin yükü indirilmeye başlandı
Vakıf ve STK'ların denetimine ilişkin teklif
Vakıf ve STK'ların denetimine ilişkin teklif

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının gelir-giderlerinin şeffaflaşması, kamuoyunun denetimine açılması için kanun teklifi hazırladı
Sakarya'da Suriyeli anne ve bebeğini katleden 2 kişi tutuklandı
Sakarya'da Suriyeli anne ve bebeğini katleden 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
Dink davasında 5 kişiye tahliye
Dink davasında 5 kişiye tahliye

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan Adem Sarıgül, Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin'in tahliyesine karar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç Başbakanı Solberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Solberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Solberg ile bir araya geldi
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

Özgür-Der üyeleri ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir grup Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriyeli mültecilere yönelik şiddetin durdurulmasını istedi
Dünya Nüfus Günü'nün teması quot Aile planlaması quot
Dünya Nüfus Günü'nün teması "Aile planlaması"

TÜİK Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülteni yayınlandı.
Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi
Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı

Tataristan-Türkiye İş Forumunda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı
Devlet yurtlarındaki görme engellilere quot sesli rehber quot hizmeti
Devlet yurtlarındaki görme engellilere "sesli rehber" hizmeti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen projeler kapsamında, görme engelliler için "Sesli Rehberim" uygulaması başlatılacak
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hazineye ait arazide Hint keneviri yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım Türkiye ve KKTC elinden geleni yaptı
Başbakan Yıldırım: Türkiye ve KKTC elinden geleni yaptı

Başbakan Yıldırım, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti..." ifadelerini kullandı

Haberler

AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap

Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

AP'den AB'ye 'Suriye' talebi
AP'den AB'ye 'Suriye' talebi

AP Genel Kurulu Strazburg'da başladı
AP Genel Kurulu Strazburg'da başladı

AP Başkanından AB'ye uyarı
AP Başkanından AB'ye uyarı

AP ve Le Pen arasında sahte danışman krizi
AP ve Le Pen arasında sahte danışman krizi

"Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer"
quot Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer quot

AP'de Türkiye oturumu
AP'de Türkiye oturumu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 