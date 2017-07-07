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20:12, 07 Temmuz 2017 Cuma

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Katar, ambargocu ülkelerin açıklamalarını esefle karşıladı
Katar, ambargocu ülkelerin açıklamalarını esefle karşıladı

Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları esefle karşıladığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanlarının çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantının ardından ve dün akşam Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden, Katar konusunda yapılan iki açıklamaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"KATAR'IN TERÖRE KARŞI TUTUMU BELLİ VE NETTİR"

Açıklamalarda geçen Katar'a yönelik "başka ülkelerin iç işlerine karışma" ve "terörü finanse etme" suçlamalarının asılsız olduğu belirtilen haberde, "Suçlamaların gerçekle bir ilgisi yok. Bunlar, devletlerarası ilişkilerin istikrarına aykırı karalamalardır." denildi.

"Katar'ın teröre karşı tutumu belli ve nettir. Doha yönetimi sebepleri ne olursa olsun her zaman terörün karşısında yer almış ve onu kınamıştır. Uluslararası sözleşmelere ve terörle mücadeleye bağlı kalmıştır." ifadelerinin kullanıldığı haberde, krizin çözümü için Kuveyt'in sarf ettiği çabaların takdir edildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Katar'ın, "egemenliğiyle çelişmediği sürece" tüm iddiaları görüşmek ve araştırmak için iş birliğine hazır olduğu vurgulandı.

Söz konusu iki açıklamada, Katar'ın, dört ülkenin 13 maddelik talep listesine cevabının genel olarak "olumsuz" olduğu, Kuveyt'in ara buluculuğuna saygı göstermediği öne sürülmüştü.

Açıklamalarda ayrıca, Katar'a diğer Arap ülkelerinin iç işlerine karışma, teröre destek verme, bölgenin güvenliğini sarsma gibi suçlamalarda bulunulmuş, bu ülkeye yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceği kaydedilmişti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekme ve hava ile deniz sahasını Katar'a kapatma kararı ile başlamıştı.



İlgili Konular katar krizi Katar
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