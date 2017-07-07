20:19, 07 Temmuz 2017 Cuma

Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk heyeti de hazır bulundu.

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