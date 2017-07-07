Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türk heyeti de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye Raporu'na ilişkin skandal kararı için "Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Solberg ile bir araya geldi
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Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hazineye ait arazide Hint keneviri yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti..." ifadelerini kullandı