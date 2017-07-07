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'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'
'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi.

Lavrov, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme sonucunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını belirten Lavrov, "Anlaşma, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz’da Şam saati ile 12.00'de devreye girecek." dedi.

ABD’nin bölgede yer alan militan grupların anlaşmaya uyması yönünde taahhütte bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak." diye konuştu.

Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Birkaç gün önce Astana’da, Humus ve Ghouta etrafında bölgelere ilişkin belirli bir anlayış ortaya kondu." ifadesini kullandı.

UKRAYNA, KUZEY KORE VE SİBER GÜVENLİK

Trump ve Putin görüşmesinde Ukrayna konusunun da ele alındığını anlatan Lavrov, iki liderin Minsk Anlaşması'nın ilerletilmesi için ortak bir iletişim kanalının kurulması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Lavrov, görüşmede kendisiyle birlikte yer alan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile birlikte, Kuzey Kore’deki gelişmeler de dahil olmak üzere tüm uluslararası konularda diyaloğun devam etmesini vurguladıklarını dile getirdi.

Siber güvenlik konusunun da görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Lavrov, "Bu konuda ABD ve Rusya arasında özel bir çalışma grubu kurulacak. Terör, organize suçlar ve bilgisayar korsanlığı ile mücadele gibi karmaşık konular Rus-Amerikan ilişkilerinde önemli bir yer tutacak." dedi.



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