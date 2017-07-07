'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi.
Lavrov, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görüşme sonucunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını belirten Lavrov, "Anlaşma, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz’da Şam saati ile 12.00'de devreye girecek." dedi.
ABD’nin bölgede yer alan militan grupların anlaşmaya uyması yönünde taahhütte bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak." diye konuştu.
Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Birkaç gün önce Astana’da, Humus ve Ghouta etrafında bölgelere ilişkin belirli bir anlayış ortaya kondu." ifadesini kullandı.
Trump ve Putin görüşmesinde Ukrayna konusunun da ele alındığını anlatan Lavrov, iki liderin Minsk Anlaşması'nın ilerletilmesi için ortak bir iletişim kanalının kurulması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
Lavrov, görüşmede kendisiyle birlikte yer alan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile birlikte, Kuzey Kore’deki gelişmeler de dahil olmak üzere tüm uluslararası konularda diyaloğun devam etmesini vurguladıklarını dile getirdi.
Siber güvenlik konusunun da görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Lavrov, "Bu konuda ABD ve Rusya arasında özel bir çalışma grubu kurulacak. Terör, organize suçlar ve bilgisayar korsanlığı ile mücadele gibi karmaşık konular Rus-Amerikan ilişkilerinde önemli bir yer tutacak." dedi.
Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
Almanya Başbakanı Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi’ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi
Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları esefle karşıladığını belirtti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ilk kez yüz yüze bir araya geldiği görüşme başladı.
Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde cuma namazı sonrası Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı. Göstericiler PKK/PYD'nin Arap topraklarını işgalinin sonlandırılmasını istedi
19 Haziran sabahı başlayan ve hala devam eden Katar'a ambargo krizinin ABD'nin Dışişleri dengesini kaybetmesi üzerine yoğun gündemi olan üst düzey bürokratlar bir yandan da Trump'a danışmanlık yapan acemi Yahudi damadının reflekslerini toparlamaya çalışıyor
Fatih Sultan Mehmet'in, Bosna Hersek'i fethi sırasında askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih Şenlikleri düzenlendi
Polonya'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek koruma altına aldı
Suriye rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera, Kuneytra ve Süveyda illeri için tek taraflı ilan ettiği sözde ateşkesi, yarına kadar uzattığını duyurdu
DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 bini geçti
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiye kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Zirveyi protesto eden göstericilerin şiddeti arttı. Çıkan kargaşalara karşı Alman polisinin sert müdahalelerde bulunduğu bildiriliyor.
Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak, Hırvatistan meclisinde düzenlenen törenle anıldı