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'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı' iddiası
'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı' iddiası

G20 Zirvesi'nde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı, ateşkesin 9 Temmuz'da yerel saatle öğle vakti yürürlüğe gireceği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının, adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ve Rusya'nın, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ateşkes konusunda anlaştığı belirtildi.

Haberde, ateşkesin 9 Temmuz'da yerel saatle öğle vakti yürürlüğe gireceği belirtildi.

Anlaşma, ABD'nin Suriye iç savaşının çözümü çabalarında yeni bir seviyeye işaret ettiği ifade ediliyor.

Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" kurulması için protokol imzalamıştı.



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