22:15, 07 Temmuz 2017 Cuma

İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Ayrım Duvarı'na ve Yahudi İşgal Birimlerine Karşı Halk Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum'da Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale sırasında 6 kişinin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, başından yaralanan bir kişinin tedavi için Rafidia Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.