22:17, 07 Temmuz 2017 Cuma

Katar'dan 'ambargo mağduru öğrenciler' için çağrı





Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu.

Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu. Katar'ın Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Saad Nasır el-Hamidi'nin ALESCO Genel Müdürü Muhammed Abdulbari el-Kudsi ile bir araya gelerek Katar Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Muhammed bin Abdulvahid el-Hamadi'nin mesajını ilettiği ifade edildi. Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrenciler ile Katar'da eğitim gören bu dört ülke vatandaşları için ALESCO'ya harekete geçme çağrısında bulunulan mesajda, "öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi" için çözüm üretilmesi talep edildi.

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