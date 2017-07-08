ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması

ABD yönetimi, İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın bir anlaşma olmadan sona ermesinin hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "ABD, tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi çabalarına destek vermeye devam edecektir." açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yazılı açıklamasında, "ABD, Kıbrıs'ın birleşmesine olan desteğini yineliyor" başlığını kullandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansının bir anlaşma olmadan sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştır. Bu süreçte çaba gösteren tüm taraflara ve Birleşmiş Milletler heyetine teşekkür ediyoruz. ABD, tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi çabalarına destek vermeye devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler kapsamında, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 28 Haziran'da Kıbrıs Konferansı başlamış ve bir sonuç çıkmamıştı.
Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere, 6 temel başlıktan oluşuyordu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nın bir anlaşma olmadan sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştır" dedi
Kanada, Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca Guantanamo üssünde tutulan vatandaşı Ömer Khadr'dan resmen özür diledi
Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde, göstericiler ile polis arasında çatışmalar, tüm şiddetiyle devam ediyor
ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu ortaya çıkan tasarı, 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi
G20 liderlerinin terörle mücadele konusunda ortak görüşlerini yansıtan bildiride, dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınandı
Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
Almanya Başbakanı Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi’ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi
Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları esefle karşıladığını belirtti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ilk kez yüz yüze bir araya geldiği görüşme başladı.
Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde cuma namazı sonrası Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı. Göstericiler PKK/PYD'nin Arap topraklarını işgalinin sonlandırılmasını istedi
19 Haziran sabahı başlayan ve hala devam eden Katar'a ambargo krizinin ABD'nin Dışişleri dengesini kaybetmesi üzerine yoğun gündemi olan üst düzey bürokratlar bir yandan da Trump'a danışmanlık yapan acemi Yahudi damadının reflekslerini toparlamaya çalışıyor
Fatih Sultan Mehmet'in, Bosna Hersek'i fethi sırasında askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih Şenlikleri düzenlendi
Polonya'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek koruma altına aldı