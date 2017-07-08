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05:11, 08 Temmuz 2017 Cumartesi
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Güncelleme: 04:19, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

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ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması
ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nın bir anlaşma olmadan sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştır" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD yönetimi, İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın bir anlaşma olmadan sona ermesinin hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "ABD, tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi çabalarına destek vermeye devam edecektir." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yazılı açıklamasında, "ABD, Kıbrıs'ın birleşmesine olan desteğini yineliyor" başlığını kullandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansının bir anlaşma olmadan sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştır. Bu süreçte çaba gösteren tüm taraflara ve Birleşmiş Milletler heyetine teşekkür ediyoruz. ABD, tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi çabalarına destek vermeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler kapsamında, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 28 Haziran'da Kıbrıs Konferansı başlamış ve bir sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere, 6 temel başlıktan oluşuyordu.

 



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ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması

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