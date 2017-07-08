Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:40, 08 Temmuz 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 03:21, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Kanada, 10 yıl Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi
Kanada, 10 yıl Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi

Kanada, Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca Guantanamo üssünde tutulan vatandaşı Ömer Khadr'dan resmen özür diledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada, Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca Guantanamo üssünde tutulan vatandaşı Ömer Khadr'dan resmen özür diledi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale ve Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, Ottawa'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ömer Khadr'dan resmen özür dilendiğini duyurdu.

8 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENDİ

Bakan Goodale, "Kanada hükümeti adına Sayın Khadr'dan yurt dışında yaşadığı sıkıntı ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü özür diliyoruz." ifadesini kullanarak, Kanada vatandaşına sekiz milyon dolar tazminat ödendiğini açıkladı.

Goodale, bir gazetecinin tazminata ilişkin sorusuna, "Kanadalı yetkililerin Ömer Khadr'ın Hak ve Özgürlükler Bildirisi ile belirlenen haklarını ihlal etmiş olmalarını da tazmin etmemiz gerekiyordu. Bu gelişme, Afganistan'da yaşananlar ile ilgili değil. Bir Kanadalıya, herhangi bir suçla itham edildikten sonra hükümetin aldığı kararlar ve eylemleriyle ilişkili. Yüksek Mahkeme de dönemin hükümetinin standartları ihlal ettiğine hükmetti." dedi.

Kanada Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould da "Umarım Kanadalılar bugün iki şey ellerinden alındığında ne olacağını anladı. İlki, haklarımız günümüz hükümetinin kaprislerine bağlı değildir. İkincisi de hükümet vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğinde bunun ciddi maliyeti vardır." diye konuştu.

GUANTANAMO'DAKİ EN GENÇ TUTUKLU OLARAK TARİHE GEÇTİ

Guantanamo'daki en genç tutuklu olarak tarihe geçen Ömer Khadr, 2002 yılında 15 yaşında iken ailesiyle tatil için gittiği Afganistan'da, ABD askerlerinin bir operasyonunda ateş altında kalmış, operasyonda bir gözünü kaybetmiş ve omzu kırılmıştı.

Khadr, operasyon sırasında bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla Guantanamo'ya götürülmüştü. 10 yıl boyunca kaldığı Guantanamo'dan 2012 yılında Kanada'ya iade edilen Khadr, gördüğü ağır işkenceler nedeniyle yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği, öte yandan hiçbirini işlemediği yönünde ifade vermişti. Ömer Khadr, 2015 yılı mayıs ayında avukatının gözetiminde olması kaydıyla serbest bırakılmıştı.

Kanada Yüksek Mahkemesi, 2010 yılında ABD'de Khadr'ın sorgulamalarına katılan Kanada federal yetkililerin, ülkenin en temel standartlarını ihlal ettiğine hükmetmişti.



İlgili Konular Guantanamo Afganistan kanada Ömer Khadr
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Kanada 10 yıl Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi
Kanada, 10 yıl Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi

Kanada, Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca Guantanamo üssünde tutulan vatandaşı Ömer Khadr'dan resmen özür diledi
G20 çatışmalarının yaşandığı Almanya alev alev FOTO
G20 çatışmalarının yaşandığı Almanya alev alev | FOTO

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde, göstericiler ile polis arasında çatışmalar, tüm şiddetiyle devam ediyor
Nükleer silahları yasaklayan anlaşma BM'de kabul edildi
Nükleer silahları yasaklayan anlaşma BM'de kabul edildi

ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu ortaya çıkan tasarı, 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi
G20 liderlerinden terörle mücadele bildirisi
G20 liderlerinden terörle mücadele bildirisi

G20 liderlerinin terörle mücadele konusunda ortak görüşlerini yansıtan bildiride, dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınandı
Katar'dan 'ambargo mağduru öğrenciler' için çağrı
Katar'dan 'ambargo mağduru öğrenciler' için çağrı

Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu.
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
Angela Merkel'den G20 açıklaması
Angela Merkel'den G20 açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Hamburg'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi’ne katılanların çoğunun serbest ve adil ticarete ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini söyledi.
ABD ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'
'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi
Katar ambargocu ülkelerin açıklamalarını esefle karşıladı
Katar, ambargocu ülkelerin açıklamalarını esefle karşıladı

Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları esefle karşıladığını belirtti
Filistin UNESCO'nun kararından memnun
Filistin UNESCO'nun kararından memnun

Filistin Devlet Başkanı Abbas, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı
Trump ve Putin ilk kez G20'de yüz yüze görüştü
Trump ve Putin ilk kez G20'de yüz yüze görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ilk kez yüz yüze bir araya geldiği görüşme başladı.
Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi
Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde cuma namazı sonrası Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı. Göstericiler PKK/PYD'nin Arap topraklarını işgalinin sonlandırılmasını istedi
ABD'li yetkililere Kushner ek mesaisi
ABD'li yetkililere Kushner ek mesaisi

19 Haziran sabahı başlayan ve hala devam eden Katar'a ambargo krizinin ABD'nin Dışişleri dengesini kaybetmesi üzerine yoğun gündemi olan üst düzey bürokratlar bir yandan da Trump'a danışmanlık yapan acemi Yahudi damadının reflekslerini toparlamaya çalışıyor
Bosna Hersek'te quot Fetih Şenlikleri quot
Bosna Hersek'te "Fetih Şenlikleri"

Fatih Sultan Mehmet'in, Bosna Hersek'i fethi sırasında askerlerine cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih Şenlikleri düzenlendi
Harem-i İbrahim UNESCO koruması altında
Harem-i İbrahim UNESCO koruması altında

Polonya'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek koruma altına aldı
Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti
Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki gerilim nedeniyle teyakkuza geçti

Haberler

15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak

Kanada Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı
Kanada Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Kanada'da aşırı sağcı adaydan tepki çeken 'ırkçı' seçim afişi
Kanada'da aşırı sağcı adaydan tepki çeken 'ırkçı' seçim afişi

Kanada'da Ramazan ve Kurban Bayramı için özel pul
Kanada'da Ramazan ve Kurban Bayramı için özel pul

Kanada'da yağışlar için OHAL
Kanada'da yağışlar için OHAL

Trump'tan Kanada'ya kötü haber
Trump'tan Kanada'ya kötü haber

Modern zamanların ilk 'nehir korsanlığı' vakası
Modern zamanların ilk 'nehir korsanlığı' vakası

Kanada, Rusya ve BM'den şikayetçi
Kanada Rusya ve BM'den şikayetçi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 