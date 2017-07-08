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Güncelleme: 02:10, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

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G20 çatışmalarının yaşandığı Almanya alev alev | FOTO
G20 çatışmalarının yaşandığı Almanya alev alev | FOTO

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde, göstericiler ile polis arasında çatışmalar, tüm şiddetiyle devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde göstericiler ile polis arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Hamburg kentinde zirve karşıtı gösterilerde protestocular barikatları ateşe verdi.

Gün boyunca gösterilerin devam ettiği Hamburg'da akşam saatlerinde şiddet yanlısı ve aşırı sol görüşlü gruplar Schanzenviertel semtinde toplandı.

Göstericiler, burada caddelerde oluşturdukları barikatları ateşe verdi. Metrelerce yükseklikte alevlerin görüldüğü bölgede binaların arasından dumanlar yükseldi.

"Tüm Hamburg polislerden nefret ediyor." sloganları atan göstericiler, parke taşlarını sökerek polise fırlattı.

Birçok göstericinin demir sopalar taşıdığı görülürken, bazı protestocular sapanlarla polise saldırdı.

Hamburg emniyeti, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk etti. Zaman zaman tazyikli su fışkırtan ve biber gazı kullanan polis, sert müdahaleye başvurmadı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana süren gösterilerde 196 polisin yaralandığı, toplam 83 kişin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, sıradan vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunarak, bölgede ağır suçların işlendiği ve durumun ciddi olduğunu açıkladı.

Gösterilerde, 11'i ağır çok sayıda protestocunun yaralandığı da ifade ediliyor.

HAMBURG POLİSİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADI

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polis, göstericilere müdahale etmeye başladı.

Schanzenviertel semtinde toplanarak barikatları ateşe veren şiddet yanlısı ve aşırı sol gruplara karşı bir süre geri planda bekleyen polis ekipleri, daha sonra göstericilere toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli su ile sert müdahalede bulundu.

Yüzlerini kapatan göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi.

Olay yerine gelen ağır silahlı özel kuvvet ekipleri de bölgeye girdi.

Ayrıca Hamburg polisi, Twitter hesabından, medya kuruluşları ve bölgede bulunan kişilere olay yerinden görüntü almamaları ve paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

"POLİS BÖLGEDEKİ TÜM EVLERE GİRECEK"

Hamburg polis sözcüsü Timo Zill, özel televizyon kanalı Ntv'ye yaptığı açıklamada, polisin göstericilerin olduğu alana girdiğini söyledi.

Polis ekiplerinin bölgede her eve gireceğini belirten Zill, dünden bu yana devam eden gösterilerde 197 polisin yaralandığını ifade etti.

Bölgede çok sayıda polis görev yapıyor. 

Öte yandan, bölgedeki bazı mağazaların yağmalandığı görüldü.



İlgili Konular G20 G20 Liderler Zirvesi
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