Güncelleme: 09:27, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Temmuz 2017





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak, "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna ve "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılacak. - Basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ardından yurda dönecek. - G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci ve son gününde yapılacak çalışma toplantılarının ardından dönem başkanlığı basın toplantısı düzenlenecek. (Hamburg) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'ni̇n denize indirilme törenine katılacak. (İstanbul/11.30) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tuzla Belediye Stadı mevkisinden devam ediyor. (İstanbul/09.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi Açılışı ile il yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılacak. (Kahramanmaraş/11.00/13.30) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası hizmet binası açılışına, Yeşilhisar Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreni ile Kayısı Festivali'ne iştirak edecek. (Kayseri13.00/17.00/18.00) 3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 52. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'ni izleyecek, Doğanşar ilçesine bağlı Ortaköy'ü ve Gürün ilçesini ziyaret edecek. (Sivas/15.30/17.00/21.30) 4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak ve hastane inşaatında incelemede bulunacak. (Eskişehir/12.45/14.00/18.00) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali'ne katılacak, Ticaret Odasını ziyaret ederek hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek. (Malatya/10.00/Kayseri/12.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor. (Riyad) SPOR 1- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ilk hafta maçları Ankara'da sürüyor. - Türkiye, ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak. (Ankara/19.30) 2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de başlayacak. - Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. (Matosinhos/18.15) 3- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Konya'da sürüyor. - Türkiye, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında Yunanistan ile karşılaşacak. (Konya/19.00)

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