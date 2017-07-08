Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- G20 Liderler Zirvesi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak, "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna ve "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılacak.
- Basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ardından yurda dönecek.
- G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci ve son gününde yapılacak çalışma toplantılarının ardından dönem başkanlığı basın toplantısı düzenlenecek.
(Hamburg)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'ni̇n denize indirilme törenine katılacak.
(İstanbul/11.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tuzla Belediye Stadı mevkisinden devam ediyor.
(İstanbul/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi Açılışı ile il yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılacak.
(Kahramanmaraş/11.00/13.30)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası hizmet binası açılışına, Yeşilhisar Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreni ile Kayısı Festivali'ne iştirak edecek.
(Kayseri13.00/17.00/18.00)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 52. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'ni izleyecek, Doğanşar ilçesine bağlı Ortaköy'ü ve Gürün ilçesini ziyaret edecek.
(Sivas/15.30/17.00/21.30)
4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak ve hastane inşaatında incelemede bulunacak.
(Eskişehir/12.45/14.00/18.00)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali'ne katılacak, Ticaret Odasını ziyaret ederek hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek.
(Malatya/10.00/Kayseri/12.00/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ilk hafta maçları Ankara'da sürüyor.
- Türkiye, ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak.
(Ankara/19.30)
2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de başlayacak.
- Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
(Matosinhos/18.15)
3- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Konya'da sürüyor.
- Türkiye, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek