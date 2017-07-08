09:38, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Türkiye, mülteci kadının cenazesi için Sakarya'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya Kaynarca'da vahşice öldürülen Suriyeli hamile mülteci kadın ve 10 aylık küçük bebeği için bugün ( 8 Temmuz 2017 Cumartesi) öğle namazını müteakip Sakarya Orhan Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Birlikte yaşama bilincinin en güzel örneklerini defalarca sergilemiş milletimizin bugün Sakarya'daki cenazeye yurdun dört bir yanından büyük bir katılım göstereceği tahmin edilmekte

Gönüllü teşekküllerden de Cenazeye katılım konusunda yoğun bir gayret görünüyor.

Biri karnında diğeri yanında iki bebeğiyle katledilen Suriye'li hanım kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almasını talep ediyor ve bu yürek yakan vahşeti kınıyoruz.

Aziz milletimizin, Suriyeli mülteci kardeşlerimiz üzerinden provake edilmesinin kardeşliğimize büyük zarar vereceğine inanıyor ve bu konuda herkesi çok dikkatli ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz