Telafer'deki Türkmenlerin kurtarılması çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesindeki Türkmenlerin kurtarılması için güvenlik koridoru açılması çağrısında bulunuldu.
Irak İnsan Hakları Gözlemevi, Musul'a ilişkin yayımladığı raporunda, DEAŞ üyelerinin Telafer'de Emniyet Müdürlüğü yakınındaki elektrik direklerine öldürdüğü 17 kişinin cesetlerini astığını belirterek, "Bu uluslararası insan hakları kriterlerinin apaçık ihlalidir." ifadesine yer verildi.
DEAŞ'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiği hatırlatılan açıklamada, hükümetin Telafer'de mahsur kalan sivillerle ilgili sessiz kalmasına tepki gösterilerek, ilçedeki sivillerin kurtarılması için güvenlik koridoru açılması talep edildi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan da Başbakan Haydar el-İbadi'ye Telafer'in geri alınması için operasyonun başlatılması ve sivillerin DEAŞ'ın saldırılarından kurtarılması çağrısı yaptı.
Turan, "uluslararası koalisyonun DEAŞ'ın ilçedeki hedeflerini vurması ve siviller için güvenlik koridoru açılarak sığınmacı kamplarında karşılanması gerektiğini" vurguladı.
DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği belirtiliyor.
DEAŞ, Ağustos 2014'ten bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor.
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