10:17, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

UNESCO Netanyahu'yu kızdırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Batı Şeria'nın El Halil kentini tehlike altındaki dünya kültür mirasları listesine dahil etti. Tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "UNESCO tarafından alınmış bir başka hayali karar" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentini tehlike altındaki dünya kültür mirası listesine dahil etti.

Karar 3'e karşı 12 oyla alındı. Toplantıya katılan 6 üye de çekimser kaldı.

El Halil'in "evrensel bir değer" olduğunu ilan eden bu karar, Filistinlilerin talebi üzerine gündeme alındı ve bu bölgenin tehlike altında olduğu gerekçesiyle karar hızlı bir şekilde oylandı.

Filistinliler İsrail'i, El Halil'in tarihi dokusuna "endişe yaratacak düzeyde" zarar verecek eylemlerde bulunmakla suçluyor.

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun kararını kendi diplomasileri açısından "bir başarı" olarak nitelendirdi.

İsrail, uzun süredir UNESCO'yu taraflı davranmakla suçluyor.

UNESCO, Mayıs ayında da İsrail'in Doğu Kudüs'ün "işgal gücü" olarak üstlendiği rolü kınayan bir karar almıştı.