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Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı
Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesi başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi başladı.

Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde,  Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor. 

rdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine, "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz." diyerek başladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde... Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.  

Her iki liderin açıklamalarının ardından görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.

 

 


İlgili Konular erdoğan putin G20
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