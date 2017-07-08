Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi başladı.
Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.
rdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine, "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz." diyerek başladı.
Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde... Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.
Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.
Her iki liderin açıklamalarının ardından görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.
Almanya'nın "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" sloganıyla gerçekleştirdiği zirvede liderlerin, serbest ticaret konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü
Kozan ilçesinde 3 helikopter ve bir uçakla müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Doğan Haber Ajansı Sakarya'da katledilen Suriyeli kadın ile ilgili haberinde kullandığı skandal ifade nedeniyle özür diledi.
Yunanlılar Ege’de 12 deniz mili hakkına sahip olursa bölgenin yüzde 70’ini elinde bulunduracak. Bunun önüne ise tek engel olarak Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırını 6 mil belirlemesi bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesi başladı.
Şanlıurfa'da bir grup Suriyeli, provokasyonlara karşı vatandaşlara gül ve su dağıttı.
Sakarya'da dün 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadının cenazesi bugün Orhan Camii'nden kaldırılacak
Anayasa Mahkemesi, YSK'nın 16 Nisan halk oylaması sırasında, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına ilişkin kararına karşı yapılan bireysel başvuruyu "yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye Raporu'na ilişkin skandal kararı için "Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı
Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ambargo uyguladığı Katar'a İzmir'den gönderilen yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin yükü indirilmeye başlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının gelir-giderlerinin şeffaflaşması, kamuoyunun denetimine açılması için kanun teklifi hazırladı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli anne ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan Adem Sarıgül, Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin'in tahliyesine karar verdi