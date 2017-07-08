Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Erdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine, "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz" diyerek başladı.
Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde... Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor" ifadesini kullandı.
Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantıda, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Son yıllarda ortaya konan emek sayesinde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler önemli bir noktaya geldi. Ülkelerimizin ilgisi alanında bulunan birçok problem de çözüldü." ifadelerini kullandı.
Suriye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları sayesinde bölgedeki durumun daha iyiye gittiğini vurgulayan Putin, "Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin katıldı.
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