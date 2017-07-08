11:24, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

DHA'dan Sakarya'da öldürülen mülteci haberine özür

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğan Haber Ajansı Sakarya'da katledilen Suriyeli kadın ile ilgili haberinde kullandığı ifade nedeniyle özür diledi.

DHA tarafından konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada ''Sakarya'da hamile bir anne ve 11 aylık bebeğinin vahşice katledilmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Korkunç olayla ilgili gelişmeleri son 24 saattir, değişik kaynaklardan aldığımız bilgiler, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda haberleştiriyoruz. Bu haberlerimizden soruşturma haberi içinde yer alan 1 cümlelik bölümün kaynağından iptal edildiği bilgisi abonelerimize kısa sürede bildirilmiştir. Farklı yorumlara neden olan bu cümle nedeniyle üzgünüz. Özür dileriz. Canilerin cezalandırılması, böylesine bir vahşetin bir daha olmaması için gereken tüm önlemlerin alınması en büyük dileğimizdir.'' ifadeleri kullanıldı.