11:51, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Kenya İçişleri Bakanı Nkaissery öldü





İçişleri Bakanı Nkaissery'nin sağlık kontrolü için getirildiği başkent Nairobi'deki Karen Hastanesinde hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kenya İçişleri Bakanı Joseph Nkaissery'nin sağlık kontrolü için getirildiği Nairobi'deki hastanede öldüğü bildirildi. Kenya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Nkaissery'nin sağlık kontrolü için getirildiği başkent Nairobi'deki Karen Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi. İçişleri Bakanının ölümüyle ilgili hükümetten henüz detaylı bir açıklama gelmezken ülke basınında, Nkaissery'nin evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı yönünde haberlere yer verildi. Öte yandan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Bakan Nkaissery'nin ölümünün ardından ülkede iç güvenliğin aksamaması ve herhangi bir boşluk yaşanmaması için geçici süreliğine Eğitim Bakanı Fred Matiangi'yi İçişleri Bakanlığı görevine getirdiği duyuruldu.

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