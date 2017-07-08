12:15, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Wani'nin ölüm yıldönümünde Keşmir teyakkuzda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan işgali altındaki Keşmir'de geçen yıl öldürülen Hizbu'l Mücahidun lideri Burhan Wani'nin ölüm yıldönümünde binlerce hint askeri bölgeye konuşlandırılarak internet hatları kesildi.

Yapılan anonslarda evlerinden çıkan köylülerin öldürülecekleri uyarısı yapıldı. Keşmir'in güneyinden Tral köyüne giden yollar kapatıldı.

Srinagar'da ise dükkan ve işyerleri muhtemel çatışmalar öncesi kepenglerini kapattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, ayaklanmaları önlemek için bölgede dört kişinin yanyana gelmesinin yasaklandığını bildirdi.

6 binden fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı ve 50 kişinin öldürüldüğü olaylarda Hindistan öldürülen Wani'yi "terörist" ilan ederken Pakistan ise "şehit" ilan etti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin öldürülmesiyle başlayan protestolara Pakistan halkından destek gelmişti.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi hayatını kaybetmişti. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlıklarını ilan etmek ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemde bulunuyor.