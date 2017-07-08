Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:17, 08 Temmuz 2017 Cumartesi
Avrupa
12:57, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Kırım Tatarları, Kırkpınar'da stant açacak
Kırım Tatarları, Kırkpınar'da stant açacak

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde stant açılışı gerçekleştirecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde stant açılışı gerçekleştirecek.

Bu yıl 10-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek tarihi etkinlikte, Kırım ve Kırım Tatar kültürüyle alakalı hediyelik eşya satışı yapılacak.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kırım Derneği Edirne Şubesi stant yerinin güreş sahası arkasındaki 7-B bölümünde olacağı belirtiliyor.

Bilindiği gibi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olarak dünya çapında tanınmaktadır. Her sene haziran ayı sonu ila temmuz ayı başında Edirne'de Sarayiçi mevkiinde düzenlenmektedir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele edip son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncü pehlivanları belirlenir. UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"nde bulunmaktadır. Gerek etkinliğin tarihçesi gerek güreşlerle ilgili bilgi almak için http://www.edirnekirkpinar.com/tr/anasayfa adresine bakılabilir.



İlgili Konular Kırım Tatar Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
ABD bombardıman uçakları eğitim misyonu için Kore'de
ABD bombardıman uçakları eğitim misyonu için Kore'de

BD ordusu yetkilileri, Güney Kore ve Japonya'yla gerçekleştirilen eğitim misyonunu, "savunma amaçlı güç gösterisi ve üç müttefik ülkenin sergilediği dayanışma" olarak nitelendirdi.
Hamburg gösteriler nedeniyle harabeye döndü
Hamburg, gösteriler nedeniyle harabeye döndü

G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Hamburg, gösterilerde çıkan olaylar nedeniyle adeta harabeye döndü
Çin'de milyonlarca kişiye seyahat kısıtlaması ve men cezası
Çin'de milyonlarca kişiye seyahat kısıtlaması ve men cezası

Yasa dışı seyahat ettiği belirlenen 7 milyon 280 bin kişiye uçak ve tren seyahati kısıtlaması getirildi, 2 milyon 740 bin kişi ise uçak ve trene binmekten men edildi
Libya'da Mısırlı 48 kaçak göçmen ölü bulundu
Libya'da Mısırlı 48 kaçak göçmen ölü bulundu

Libya'nın Tobruk kentinde Mısırlı 48 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Kırım Tatarları Kırkpınar'da stant açacak
Kırım Tatarları, Kırkpınar'da stant açacak

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde stant açılışı gerçekleştirecek.
Wani'nin ölüm yıldönümünde Keşmir teyakkuzda
Wani'nin ölüm yıldönümünde Keşmir teyakkuzda

Hizbu'l Mücahidun lideri Waninin ölüm yıldonümü sebebiyle muhtemel gösteriler öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kenya İçişleri Bakanı Nkaissery öldü
Kenya İçişleri Bakanı Nkaissery öldü

İçişleri Bakanı Nkaissery'nin sağlık kontrolü için getirildiği başkent Nairobi'deki Karen Hastanesinde hayatını kaybetti
UNESCO Netanyahu'yu kızdırdı
UNESCO Netanyahu'yu kızdırdı

Netanyahu, UNESCO'nun El Halil'i "Yahudilere değil, Filistinlilere ait tehlike altında bir yer" olarak nitelendirdiğini belirterek, örgütü sert bir dille kınadı.
Telafer'deki Türkmenlerin kurtarılması çağrısı
Telafer'deki Türkmenlerin kurtarılması çağrısı

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesindeki Türkmenlerin kurtarılması çağrısı yapıldı
ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması
ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nın bir anlaşma olmadan sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştır" dedi
Kanada 10 yıl Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi
Kanada, 10 yıl Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi

Kanada, Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca Guantanamo üssünde tutulan vatandaşı Ömer Khadr'dan resmen özür diledi
G20 çatışmalarının yaşandığı Almanya alev alev FOTO
G20 çatışmalarının yaşandığı Almanya alev alev | FOTO

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde, göstericiler ile polis arasında çatışmalar, tüm şiddetiyle devam ediyor
Nükleer silahları yasaklayan anlaşma BM'de kabul edildi
Nükleer silahları yasaklayan anlaşma BM'de kabul edildi

ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu ortaya çıkan tasarı, 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi
G20 liderlerinden terörle mücadele bildirisi
G20 liderlerinden terörle mücadele bildirisi

G20 liderlerinin terörle mücadele konusunda ortak görüşlerini yansıtan bildiride, dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınandı
Katar'dan 'ambargo mağduru öğrenciler' için çağrı
Katar'dan 'ambargo mağduru öğrenciler' için çağrı

Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu.
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi

Haberler

Ağanın tespihi yine çalındı
Ağanın tespihi yine çalındı

Kırkpınar Güreşleri'nde gerginlik
Kırkpınar Güreşleri'nde gerginlik

Kırkpınar'da yarı final heyecanı
Kırkpınar'da yarı final heyecanı

Kırkpınjar güreşlerinde son gün
Kırkpınjar güreşlerinde son gün

Kırkpınar başpehlivanı Fatih Atlı
Kırkpınar başpehlivanı Fatih Atlı

Avrupa Konseyi'nde Kırım Tatar sergisi açıldı
Avrupa Konseyi'nde Kırım Tatar sergisi açıldı

Kırım Tatar Müslümanları Kültür Merkezi açıldı
Kırım Tatar Müslümanları Kültür Merkezi açıldı

Haydar Cemal vefat etti
Haydar Cemal vefat etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 