12:57, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Kırım Tatarları, Kırkpınar'da stant açacak





Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde stant açılışı gerçekleştirecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde stant açılışı gerçekleştirecek. Bu yıl 10-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek tarihi etkinlikte, Kırım ve Kırım Tatar kültürüyle alakalı hediyelik eşya satışı yapılacak. Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kırım Derneği Edirne Şubesi stant yerinin güreş sahası arkasındaki 7-B bölümünde olacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olarak dünya çapında tanınmaktadır. Her sene haziran ayı sonu ila temmuz ayı başında Edirne'de Sarayiçi mevkiinde düzenlenmektedir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele edip son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncü pehlivanları belirlenir. UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"nde bulunmaktadır. Gerek etkinliğin tarihçesi gerek güreşlerle ilgili bilgi almak için http://www.edirnekirkpinar.com/tr/anasayfa adresine bakılabilir.

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