13:20, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Libya'da Mısırlı 48 kaçak göçmen ölü bulundu





Libya'nın Tobruk kentinde Mısırlı 48 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tobruk kentindeki Libya Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ecdabiya ve Tobruk kentini birbirine bağlayan kontrol noktası yakınlarında dün Mısırlı 48 kaçak göçmenin ölü bulunduğu belirtildi. Detaylı bilgiye yer verilmeyen açıklamada, ölü bulunan Mısırlılardan 19'unun cesedinin Tobruk kentinin batısındaki kimsesizler mezarlığına defnedildiği, 29'unun ise gerekli nakil araçları olmadığı için bekletildiği kaydedildi. Konsolosluk ve Yurtdışındaki Mısırlıların İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Halid Yusri Rızk da bu sabah yaptığı açıklamada konuyu takip ettiklerini, Mısır Dışişleri Bakanlığının da Libyalı yetkililer ile olayın detaylarını görüştüğünü bildirdi. Akdeniz'e kıyısı bulunan Mısır ve Libya, Avrupa'ya kaçak yollarla girmek isteyen göçmenlerin "geçiş ülkesi" olarak biliniyor.

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