ABD bombardıman uçakları eğitim misyonu için Kore'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'ye ait iki bombardıman uçağı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programına karşı düzenlenen bir eğitim misyonunda yer almak üzere Güney Kore ve Japonya jetlerine katıldı.
Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan B-1B Lancer bombardıman uçaklarının, Güney Kore ve Japonya'ya ait savaş uçaklarıyla 10 saatlik, birbirini izleyen ikili eğitim misyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kore Yarımadası'na ulaşan B-1B'lere, Güney Koreli F-15 savaş uçakları ve ABD Hava Kuvvetleri F-16 savaş uçaklarının katıldığı bildirildi.
ABD ordusu yetkilileri, misyonu, "savunma amaçlı güç gösterisi ve üç müttefik ülkenin sergilediği dayanışma" olarak nitelendirdi.
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Terrence O' Shaughnessy, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin eylemleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve vatanımız için bir tehdittir." dedi.
O' Shaughnessy, "Açık konuşayım, göreve çağrılırsak, müttefik hava kuvvetlerimizin tam ölümcül kapasitesini ortaya koymak için eğitimli, teçhizatlı ve hazırız." ifadesini kullandı.
ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, "ABD bombardıman uçakları ve Kore Cumhuriyeti savaşçıları, elimizde bulunan birçok ölümcül askeri seçenekten sadece ikisidir." diye konuştu.
Bergeson, "Bu misyon, ABD-Kore ittifakının Kore Yarımadası'nın ve bölgenin güvenliğini korumaya ve korumak için tüm yetenekleri kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Bombardıman uçaklarının, Guam'a dönerken Doğu Çin Denizi üzerinden, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarıyla uçtuğu kaydedildi.
Güney Kore Savunma Bakanlığından 20 Haziran'da yapılan açıklamada, ABD'nin Kore Yarımadası üzerinde ses hızını aşabilen B-1B tipi iki bombardıman uçağı uçurduğu, uçaklarının, Güney Kore savaş uçaklarıyla olağan tatbikat kapsamında birlikte manevralar yaptığı belirtilmişti.
ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada da bombardıman uçaklarının Japonya ve Güney Kore Hava kuvvetleriyle iki ayrı tatbikat için bölgede bulunduğunu ve uçuşların "Pasifik cephesinde kışkırtıcı ve istikrar bozucu eylemlere karşı" Güney Kore, Japonya ve ABD arasındaki dayanışmayı göstermeyi amaçladığı vurgulanmıştı.
BD ordusu yetkilileri, Güney Kore ve Japonya'yla gerçekleştirilen eğitim misyonunu, "savunma amaçlı güç gösterisi ve üç müttefik ülkenin sergilediği dayanışma" olarak nitelendirdi.
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