14:50, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Sıcak hava geri geliyor





Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında yurt genelinde önemli bir yağış beklenmediğini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağının ve hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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