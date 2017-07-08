15:34, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

"MotoBosna" ekibi Srebrenitsa yolunda





Konvoy, bir süre ilçede konakladıktan sonra İpsala Sınır Kapısın'dan Yunanistan'a geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının organizasyonuyla oluşturulan motosikletli konvoy, Srebrenitsa soykırımının 22. yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak için başlattığı yolculuğunu sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü'nun de desteğiyle oluşturulan ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun katıldığı törenle önceki gün Sakarya'dan yola çıkan "MotoBosna" konvoyu İpsala'ya ulaştı. Motosikletli ekip, İpsala Belediyesi'nin misafiri olarak spor salonunda bir gece konakladı. İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da motosikletli ekibi ziyaret etti. Konaklamanın ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçen ekip, Bosna Hersek yolculuğuna devam ediyor. MotoBosna" ekibi, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek hattını kullanarak 9 gün sürecek yolculuk sonrasında 14 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

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