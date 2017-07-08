Cammu Keşmir'de Wani'nin ölümünün 1'inci yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin ölümünün 1'inci yıl dönümü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sokağa çıkma yasağını uygulamak üzere bölgeye on binlerce asker ve polis sevk edildi.
Aktivistlerin, Hindistan hakimiyetine karşı internet üzerinden destek toplamasına mani olmak isteyen yetkililer, mobil internet hizmetini de kapattı.
Bağımsızlık yanlısı liderler, Wani'nin anısına grev ve protesto çağrısında bulundu.
Polis ve paramilislerin, Srinagar ve bazı bölgelerde, Hindistan aleyhine slogan atarak yürüyüş yapmak isteyen kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.
Göstericilerin, güvenlik güçlerine taşla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 15 kişi yaralandı.
SINIR GERGİNLİĞİ
Öte yandan Pakistan, Hindistan'ı, Azad ve Cammu Keşmir'i ayıran kontrol hattında "herhangi bir tahrik söz konusu olmaksızın" biri kız çocuğu 2 sivili öldürmekle suçladı.
Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hindistan sınır kuvvetlerinin, kontrol hattı boyunca yer alan Chirikol ve Satwal bölgelerinde ağır silahlarla açtığı nedensiz ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Sivillerin kasten hedef alınması, gerçekten içler acısı ve insanlık onuruna, uluslararası insan haklarına ve insani hukuka aykırı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Pakistan ordusunun, Hindistan ateşine etkili şekilde karşılık verdiğini kaydetti.
Hindistan Ordu Sözcüsü Korgeneral Manish Mehta ise Poonch bölgesinde evini ziyaret eden izinli bir askerin eşinin yanında Pakistan tarafından açılan ateş sonucu öldüğünü açıkladı.
Mehta, olayı, Hindistan ve Pakistan arasında 2003'te imzalanan ateşkesin "nedensiz" bir ihlali olarak nitelendirdi.
Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da da çıkan çatışmada, örgütün üst düzey üyelerinden Wani'nin öldürülmesinden sonra on binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Protestolar sırasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.
İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi öldü.
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Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin ölümünün 1'inci yılı nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bağımsızlık yanlısı liderler, Wani'nin anısına grev ve protesto çağrısında bulundu. Pakistan ve Hindistan sınırında açılan karşılıklı ateşte 3 kişi öldü
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