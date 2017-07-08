15:26, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Temmuz ayının dergilerinden bize ulaşanlar

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Dergilerin Temmuz sayıları okuyucularla buluşmaya başladı. Şu ana kadar bize ulaşan dergileri kendi anlatımlarıyla sizlere sunuyoruz

NOTLAR

Kuram ve düşüncede özgün ve derinlikli yayın yapma çabasındaki Notlar dergisinin 7. sayısının sunuş yazısında Türk düşünce hayatından başlamak üzere farklı alanlardaki tıkanmaya dikkat çekiliyor ve bunun çözümü noktasında öneriler ortaya konuluyor.

Notlar, bu sayısında içerikteki bir yenilikle okurları karşılıyor. "Bakışlar" bölümü derginin bu sayısına kadarki çizgisi dışındaki belli başlı metinleri bir araya topluyor. Belli konu, olay, durum üzerine değerlendirmelerin yer aldığı bölüm, özellikle genç yazar ve yazar adayları için bir alan niteliği taşıyor.

Derginin bu sayısında yer alan yazar ve yazılar ise şöyle: Hayati Özgür Osmanlı iktisadı üzerine düşünme çabasını derinleştirerek “Osmanlı İktisadi Sisteminde Selçuklu Mirası” başlıklı yazısını kaleme aldı. Son dönem özgün hikaye ve metinleri ile dikkat çeken Mustafa Çiftci'nin, dergide yayınlanan yazısı “Taşra Yazısı Taşranın Yazısı” başlığını taşıyor. Necmettin Evci S”öze Gelen Sözle Gelen”, Ekrem Özdemir “Hangi Özgürlük”, Özgür Taburoğlu “Geleneksel Çin Resmi ve Minyatürlerde Çizgi”, Orhan Gazi Gökçe “Aklın Yolu Bir'dir”, Mustafa Çakıroğlu “Bilim Felsefesi Notları”, Osman Ustaoğlu “İbni Sina Nasıl İbni Sina Oldu” başlıklı yazılarıyla dergide yerini alan yazarlar.

Bakışlar bölümünde ise Murat Erol “Kahramanı Beklerken”, Volkan Durmaz “Türk Sinemasında Bir Yol Ayrımı: Reha Erdem Sineması”, Muhammed Aydın “Şiirin Tarifi Yoktur”, Taner Afşar “Muhafazakarlığın Değişimi”, Dilara Akdeniz “Rengi Şahsına Münhasır Bir Ressam: Van Gogh”, Beste Nasır “Varoluşun Anlamı: Güzel İnsan”, Burak Akyön “Romanın Sevdirdikleri” başlıklı yazılarıyla yer aldılar. Tercüme bölümünde ise Serhat Belen'in “CIA Fransız Kuramını Çalıştı” başlığı ile tercüme ettiği ilgi çekici bir metin yer alıyor.

İLİM VE İRFAN

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz sayısı çıktı. İlim ve irfan kavramlarını tasavvuf anlayışı içinde ele alarak yorumlayan dergi, bu sahada temel bir görevi yerine getiriyor.

İlim ve İrfan Dergisinin Temmuz sayısında, (sayı: 59) dosya olarak insan konusu işlenmiş. İnsanı, kainatın gözbebeği olarak değerlendiren dergide dosya kapsamında iki önemli yazı yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yazısının başlığı şöyle: Tasavvufi Düşüncede İnsan-ı Kâmil. Yrd. Doç. Dr. Baz, insan, insan-ı kâmil kavramlarını tasavvuf düşüncesi çerçevesinde ele alıyor. “Sufilere göre yaratılış mertebelerinde son nokta, insan-ı kâmil mertebesidir. İnsan-ı kâmil; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat açısından kemale ermiş kişidir.” diyen Baz, insanın kemal mertebesine ulaşmasında şeriat, tarikat, marifet ve hakikat yolunun önemine işaret ediyor.

İsmail Acarkan ise dosya kapsamında insanın eşref-i mahlukat olma özelliğini merkeze alıyor. İnsani özelliklerin kaybedilmesi halinde insanın bu vasfını yitireceğini belirten Acarkan, temel insanlık hasletlerinin ancak Peygamber Efendimizin örnek ve ölçü alınmasıyla korunacağını belirtiyor.

Her ay orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda katı kalplilik ve bunun tedavisi konusunu ele alıyor. Kalp katılığının en büyük sebebi günahlardır, diyen Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi diğer sebepleri de saydıktan sonra da bu hastalığın tedavisinin ancak tasavvufla mümkün olacağını beyan ediyor.

İnsana verilen cevher

Prof. Dr. Süleyman Derin bu sayıda marifetullah ilminin üstünlüğünü el alıyor. Prof. Dr. Derin, marifetullah ilminin insana emanet dilen bir cevher olduğunu şöyle vurguluyor: “Allah’ı tanıma manasına marifetullah, ilimlerin en yücesidir. Marifet ilmini ise mahlukat arasında taşıyabilecek yegane varlık insandır.”

Yrd. Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya önemli bir konuya değiniyor. Erkaya, tasavvufta yer alan kavramların ve anlayışın Kur’an-ı Kerim’den ortaya çıkarıldığını vurguluyor. Erkaya, tasavvufun kaynağının Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i seniyye olduğunu delilleriyle ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar, Kur’an-ı Kerim’den derslere devam ediyor. Prof. Dr. Akpınar, bu sayıda Hazret-i Musa’nın eline verilen mucizeleri ve bunların hikmetini anlatıyor.

Kutbeddin Akyüz, edep ve adap kavramını tasavvuf bütünlüğü içinde değerlendiriyor. Akyüz, edeplere riayetin Hakk’a ulaşmada güzel bir vesile olduğunu ifade ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, varlığın kalbine seyahat olan umre ibadetini ve bu ibadetin içindeki manevi güzellikleri anlatıyor.

Meryem İnci Nur Babadağ, Allah yolunda bir ömür geçiren Ahmed Zerruk Hazretlerinin portresini işliyor.

Kübra Zümrüt Orhan, Nakşibendiye’nin önemli kavramlarından olan Kelimat-ı kudsiyeyi anlatmaya devam ediyor. Orhan, bu sayıda, sefer der-vatan kavramını ve bunun Nakşibendi yolundaki anlamını ele alıyor.

Mona İslam ölüm ve hakikat sorgulaması etrafında ölümün düşündürdüklerini kaleme dökmüş. İslam, yaşıyorsak öleceğiz demektir, diyor.

Ahmet Edip Başaran önemli kitaplardan yola çıkarak arayışını sürdürmeye devam ediyor. Başaran, bu sayıda, Sadi-i Şirazi Hazretlerinin Bostan adlı eserinden hareketle saf kalbin hakikat arayışını anlatıyor.

M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tasavvuf tarihinden tadımlık bilgiler veriyor.

Kemal Özer ise, fıtratın çağrısına kulak vermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Özer, bu sayıda tuzu anlatıyor, tuza ve tuzla yapılan kötülükleri ama aslında tuzun da bir şifa kaynağı olduğunu vurguluyor.

Gülbahçe ekiyle birlikte, İlim ve İrfan dergisi okura Temmuz sıcaklarında bir gönül esenliği sunuyor.

İTİBAR

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar Dergisi Temmuz sayısında da, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Dergideki şiirler bölümü, İsmail Kılıçarslan’ın “Eski Yara” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Fatma Şengil Süzer’in“Bal”, Nurettin Durman’ın “Baktım Ölümü Götürüyorlar” ve Ali K. Metin’in “Hayat Verecek Bir Uluma” başlıklı şiirleriyle devam ediyor.

Bu sayının diğer şairleri ise Enes Kılıç, Ömer Fatih Andı, Suavi Kemal Yazgıç, Nurullah Genç, Aykut Nasip Kelebek, Mehmet Torun, Nadir Aşçı, Güven Adıgüzel, İbrahim Tenekeci, Büşra Yavuz, Ayşe Çelikkaya, Eda Fırat, Begüm Kıtay, Kevser Evsen, Melek Ören, Semiha Velioğlu, Aslı Bey, Zülal Sema, Ömer Yalçınova, Mehmet Burak, Oğuzhan Bükçüoğlu, Umut Cemal, Tahir Çakmak, Gazi Balcı, Kenan Yusuf Taşkın, Mervan Söylemez, Mustafa Duruş, Mehmet Akif Öztürk, Tayfun Doğan, Mustafa Özdemir, Leylâ İpekçi, Ömer Vural, Mehmet Aycı ve Ahmet Murat.

İtibar Temmuz sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Cemal Şakar’ın “Hayatın Kıyısında”, Hüseyin Ahmet Çelik’in “Bahri Bey’in Ölüm Dediği”, Sahra Tahiroğlu’nun “Bakkal”, Selma Aksoy Türköz’ün “Bulutların Üstünde”, Emin Gürdamur’un “Vaveyla”ve Mustafa Özel’in “Uçtu, Gitti” isimli öyküleri bulunuyor.

Mustafa Muharrem ve Serdar Tuncer Söyleşileri

İtibar’ın Temmuz sayısında Mustafa Muharrem ile Ahmet Edip Başaran konuşmuş. Muharrem, “Şiir varsa, başlangıçtaki saflığımız bizden umut kesmemiş demektir.” diyerek önemli bir noktaya temas ediyor.

İkinci söyleşide ise Serdar Tuncer, Raşit Ulaş’ın sorularını yanıtlamış. Tuncer, “Kendisi olmayanın başkasına söyleyeceği söz yoktur.” diyor. Ercan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı: 15 Temmuz, Müesses Nizam, Yakın Gelecek.

Akif Emre’nin yayıncısı ve arkadaşı Mustafa Kirenci, Emre’yle ilgili dokunaklı bir yazıyla aramızda. Sibel Eraslan dokunaklı bir denemeyle bu sayımıza kıymet katıyor: Hz. Fatıma’nın Ağaçları. Selahattin Yusuf’un yakında yayınlanacak olan romanından bir bölüm yayınlıyoruz: Masumiyetin Son Günleri. Mustafa Kara, “Muzaffer Civelek ve Nurettin Topçu” başlıklı yazısıyla aramızda. Zeynep Merdan’ın ikinci yazısına yer veriyoruz.

Necip Tosun, edebiyat ve hayat arasındaki ilişkiyi incelediği bir denemeyle aramızda. Bu sayımızın diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Kemal Sayar, Erol Yılmaz, Savaş Barkçin, Ahmet Edip Başaran, Bekir Salih Yaman, Kâzım Berkay Özkardaş, Bayram Zıvalı ve Muhammed Emin Albayrak.

DERGAH

Derginin 329. sayısında 10 Temmuz 1975’te kaybettiğimiz Nurettin Topçu’ya ait iki belge yayınlanıyor. İlk belge İsmail Kara tarafından tanıtılan bir mektup. Mektupta, Topçu’nun sanata ve şiire dair önemli tespitleri var. İkinci belge ise, Topçu’nun ‘Türk Yurdu’ dergisinde Osman Turan tarafından yayınlanmayan bir yazısı. Belgeyi Ömer Özcan tanıtıyor.



Murat Altın, Fatma Özkaya, Selim Faruk Tokgöz, Yusuf İkbal, Fatma Zehra Murtazaoğlu, Cengizhan Genç ve M. Sadi Karademir Temmuz sayısına şiirleriyle katkıda bulunan isimler…

Derkenar sütununda Kamil Yeşil ve Taner Sarıtaş’ın yazıları bulunuyor.



Temmuz sayısının hikâyecileri: Mukadder Gemici, Yavuz Ahmet ve Berat Karataş…

Mustafa Özel, çarpıcı bir edebi iktisat sosyolojisi olarak gördüğü ‘Sonsuz Panayır’ı analiz ediyor.

Dergâh’ın temmuz sayısında Hikâyeci Mustafa Çiftçi ile ilgili de güzel bir duyuru var. Çiftçi bu sayıdan itibaren ‘Toprak Saha Yazıları’ başlığıyla dergiye Anadolu’dan kısa mektuplar gönderecek.

Dergide her sayı bir hikâyeciyi eleştirip değerlendiren Necip Tosun, 329. sayıda da Ayşe Aldemir’in hikâye kitabı ‘Kış Tutulması’ üzerine kalem oynatıyor.

Her ay önemli makalelerin çevirisini yayınlayan Dergâh, temmuzda da yine ses getiren bir metni okurlarına sunuyor. Metni, Melvyn Ingleby Dergâh için kaleme almış. Başlığı ise:‘Muhammed İkbal’de Nietzsche etkileri.’

‘Orta Sayfa’da, her ay dergiyle birlikte hediye edilen 1921 Dergâh’ını yayına hazırlayan Fazıl Gökçek ve Sabahattin Çağın’la yapılmış bir söyleşi var. Söyleşiyi yapan isim ise Mustafa Sökmen.

Safiye Doğan, yazısında romancı Nazan Bekiroğlu’nun gelenekle kurduğu bağı irdeliyor.

Osman Özbahçe, şiir-müzik ilişkisine değiniyor.

Mustafa İsen, Ali Nihat Tarlan’ın Hikmet İlaydın’a gönderdiği mektupları tanıtıp belgeliyor.

Fulya İbanoğlu, Londra izlenimlerini aktarmaya devam ediyor.

Ahmet İlhan Sancak Ece Ayhan’ın ‘Bakışsız Bir Kedi Kara’ şiirindeki İkinci Yeni izlerini okuyucuya aktarıyor.

Hasan Yüksel, ‘ulema-i kiram’dan Prof. Dr. Mertol Tulum’u anlatıyor.

Şair Zeynep Arkan, dergiye ‘Bütün saadetler mümkündür’ filmi üzerine yazdığı bir sinema yazısıyla katkıda bulunuyor

Arka kapakta Mustafa Kutlu’nun ‘Bereket’ adlı bir denemesi var.

UMRAN

15 Temmuz işgal hareketi girişiminin sene-i devriyesini kapağına taşıyan Umran dergisinin 275. sayısının Sunuş yazısında, hain darbe girişimin uluslararası boyutlarını öne çıkarıyor: Şüphesiz 15 Temmuz hareketinin baş aktörünün FETÖ olduğunu ancak girişimin FETÖ ile başlayıp biten bir olay olamadığını belirtiyor. Girşimin, Batı eksenli, başta ABD olmak üzere NATO çıkışlı, diğer Avrupa ülkelerinin de destek verdiği bir konsorsiyumun eseri olduğuna dikkat çekiliyor.

Mustafa Aydın, Burhanettin Can, Cevat Özkaya, Ercan Yıldırım, Abdullah Yıldız, Ahmet Dağ siyasi, askeri, küresel boyutuyla darbe girişimini, soruşturmaları-operasyonları, darbecilerin yargılanmasını, toplumun imani ve milli refleksini, demokrasisine sahip çıkışını ele alıyolar

Umran’ın yeni sayısında Katar krizi başta olmak üzere İslâm âleminde ve dünyada öne çıkan gelişmelere yer veriliyor. Emre Saygın-Tahsin Yamak, Reva Goujon, Olivier Roy, Rende Takuyiddin, Münir Şefik, Mazin Hammad, Selahaddin el-Corşi Ureyb Er-Rentavi, Mehmet Beyhan bu sayıya analiz ve yorumlarıyla katkıda bulunan isimler. Muammer Çınar’ın II. Dünya Savaşı’nda yaşanan kayıplardan sonra Avrupa’da meydana gelen en büyük soykırım olan Srebrenitsa Katliamı konulu yazısı da tarihe düşülen not niteliğinde.

Âkif Emre’nin ardından kaleme alınan Mevlüt Ceylan ve Aynur Erdoğan’ın yazıları Emre’yi çeşitli yönleriyle tanıtıyor. Ceylan, Türkiye’nin ve İslâm dünyasının daha iyi bir geleceğe yürümesi adına ortaya koyulacak çabaların Âkif Emre’nin gayesini ve ümmet davasını yaşatacağını hatırlatıyor. Erdoğan yazısında, Emre’nin, gazete yazılarını yazarken gerek gündelik siyasete dair haberleri düzenlerken gerekse İslâm âlemini ve tarihini ele aldığı belgeselleri hazırlarken ulaşmaya çalıştığı “mutlak hakikat”in ilkelerine sadık kalmayı öncelediğinin altını çiziyor.

Umran dergisi, bu ay, hayatını İslâmî çabalara vakfeden Fevziye Nuroğlu’nun vefatı üzerine yazılan iki kıymetli yazıyı sayfalarına taşıyor. Nevin Meriç, Nuroğlu’nun sınırlı imkânlarla kamusal alanda sergilediği mücadeleyi anlatırken, Mine İzgi içtenlikli anlatımıyla onun hayatından anekdotlar aktarıyor. Yazılar, Fevziye Nuhoğlu’nun İslâmi ve insani kişiliğiyle, çabalarıyla ilgili vefakârane şahitlikler sunuyor.

Kültür-Sanat sayfasında, sanat tarihçisi Murat Özer’in türbelerin sembolizmi üzerinden yaptığı okumayı, Gülşen Özer’in Uganda konulu yazısı izliyor.