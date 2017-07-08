16:03, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Şanlıurfa'da ByLock operasyonu





ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla kamudaki mesleklerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 35 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü. Zanlılar arasında kamuda görev yapan mühendis ve hemşire ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenildi

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