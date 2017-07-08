Şanlıurfa'da ByLock operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.
Zanlılar arasında kamuda görev yapan mühendis ve hemşire ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenildi
İtalya'ya kaçışı organize ettikleri iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınırken 226 yabancı uyruklu da yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla kamudaki mesleklerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı
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