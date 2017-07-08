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17:58, 08 Temmuz 2017 Cumartesi
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Güncelleme: 16:27, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

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Çanakkale'de 226 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 226 yabancı uyruklu yakalandı

İtalya'ya kaçışı organize ettikleri iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınırken 226 yabancı uyruklu da yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale'de, 2 kamyon ve bir minibüste, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 226 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyü ile Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kamyon ve bir minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 226 Suriye, Pakistan ve Hindistan uyruklu yakalandı.

Yabancı uyrukluların İtalya'ya kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 6 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, yabancı uyrukluların İtalya'ya gidişte kullanacakları, Kumbağ Limanı'ndaki 25 metrelik "Mayar-1" isimli teknede de 5 organizatör yakalandı.

Teknedeki aramada 5 litrelik 160 su, 100 kilogram hurma ve 500 lavaş ekmek ele geçirildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Yabancı uyruklular ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.



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