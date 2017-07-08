Suriyeli anne ve bebek için Gıyabi cenaze namazı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öldürülen Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Samsun'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu üyeleri, Büyük Cami önünde toplandı.
Gruptakiler, öğle namazının ardından, öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Samsun Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Meral Kıvırıcı, Suriyeli ailenin başına gelen hadisenin acısını yüreklerinde yaşadıklarını dile getirdi.
Son günlerde belirli bir kesimin maksatlı şekilde Suriye vatandaşı nefreti oluşturmak için provokasyon yaptığına işaret eden Kıvırıcı, şöyle konuştu:
"Suriyeli sığınmacılar ile yaşanan çok küçük tartışmaların bile büyük olaylara dönüştürülmeye çalışıldığı şu günlerde, gerek basın yayında gerekse sosyal medyada tahrik edici, yalan yanlış bilgiler içeren birçok haber yapılmakta. Vicdan, izan ve insaf sahibi herkese sesleniyoruz. Binlerce yıldır mazlumlara din, dil, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin umut götürülmüş, güvenli bir liman olmuş topraklarımızda hepimizin emniyetini ve huzuru sağlamak ortak sorumluluğumuzdur."
Kıvırıcı, "Kadına karşı cinsel saldırı ve şiddete hedef olarak iki bebeğiyle katledilen sığınmacı kadın vakasında sanıkların en ağır cezayı almasını talep ediyor, yürek yakan vahşeti kınıyoruz." dedi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öldürülen Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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