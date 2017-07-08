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Dış Politika
Güncelleme: 18:59, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de May ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de May ile görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerde bulundu.

Zirvenin ikinci gününde önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık bir saat görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basına kapalı gerçekleşen "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna katıldı.

Erdoğan ardından Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

"Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile de bir görüşme gerçekleştirdi.



İlgili Konular Almanya G20 Theresa May
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Dış Politika Haberleri
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