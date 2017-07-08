G20 sonuç bildirgesinde anlaştı

Çin'de milyonlarca kişiye seyahat kısıtlaması ve men cezası

Yasa dışı seyahat ettiği belirlenen 7 milyon 280 bin kişiye uçak ve tren seyahati kısıtlaması getirildi, 2 milyon 740 bin kişi ise uçak ve trene binmekten men edildi