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17:03, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

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G20 sonuç bildirgesinde anlaştı
G20 sonuç bildirgesinde anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamburg'daki G20 zirvesinde basın açıklaması yapıyor. Merkel, G20 ülkelerinin sonuç bildirgesinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamburg'daki G20 zirvesinde basın açıklaması yapıyor. Merkel, G20 ülkelerinin sonuç bildirgesinde anlaşmaya vardığını duyurdu.



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G20 sonuç bildirgesinde anlaştı
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