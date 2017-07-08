Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali başladı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen "Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali"nde, Teyran'ın doğup büyüdüğü ev ve türbesi gezildi, rafting yarışları ve satranç turnuvası yapıldı.
Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, festivalin açılışında Feqiye Teyran’ın Kartal Mahallesi'ndeki mezarını ve evini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Feqiye Teyran isimli yolda asılan şiirleri okuyarak, Teyran'ın Kürtçe, "Ey Dilberi" eserini seslendirdi.
Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, yerel sanatçılar tarafından söylenen Teyran adına yazılan türküleri dinledi.
Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
"Bu coğrafyanın Yunus Emre'si olarak bilinen halk şairi, tasavvuf ve aynı zamanda gönül ehli, gönül insanı, bölgenin yetiştirdiği önemli değerlerden biridir Feqiye Teyran." diyen Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Bahçesaray ilçemiz Feqiye Teyran gibi, Arvasi hazretleri gibi çok önemli alimler, değerler yetiştirmiştir. Bir taraftan da gerçek manada bir kültür şehri, kültür beldesi. Coğrafi güzellikleri zaten yaklaştığımız andan itibaren bizi karşıladı ve kucakladı. Balıyla, ceviziyle, çetin kış şartlarıyla bilinen bir ilçemiz. Bu festivalle biz bir taraftan ilçemizin yetiştirdiği önemli değerleri, kişileri Feqiye Teyran gibi, Arvasi hazretleri gibi değerleri daha geniş toplum kesimlerine tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan da gönül ehli olan bu kişilerin, bugün halen çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi gibi, kardeş gibi, merhamet gibi, hoşgörü gibi bugüne taşıdıkları değerleri yılda bir sefer de olsa tekrar haykırma imkanı buluyoruz."
Festivalin açılışına Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçek, Gevaş Kaymakamı Sinan Hakan, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, iş adamı Ethem Sancak ve vatandaşlar katıldı.
Satranç turnuvası ve rafting yarışlarının yapıldığı festival yarın sona erecek.
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