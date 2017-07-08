Venezuela'da muhalif liderin cezası ev hapsine çevrildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Venezuela'da yüksek mahkeme, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve 3 yıldan fazla süredir hapiste bulunan Lopez'in cezasının ev hapsine çevrildiğini duyurdu.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Lopez'in cezasının, sağlık nedenleri dolayısıyla hafifletildiği kaydedildi.
Lopez'in İspanya'daki avukatı Javier Cremades, müvekkilinin bu sabah gün ağarırken başkent Caracas'taki evine nakledildiğini doğruladı.
Müvekkilinin eşi, annesi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu söyleyen Cremades, "ev hapsinin", Lopez'in cezasını evde tamamlayacağı ve evden ayrılamayacağı anlamına geldiğini belirtti.
Cremades, "Bu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin zayıflığının ve muhalefetin gücünün bir göstergesi. Bu, ileri atılan bir adım ve çok olumlu bir haber." değerlendirmesinde bulundu.
Lopez'in zehirlendiğine dair sonradan asılsız olduğu anlaşılan iddia, mayıs ayında sosyal medyada yayılmıştı.
Yüksek mahkeme, şubat ayında, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan Lopez hakkında verilen 14 yıl hapis cezasının onandığını açıklamıştı.
Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. Başkent Caracas'ta 18 Şubat 2014'te yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları, gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü.
Lopez, cezası nedeniyle 2019'daki başkanlık seçimlerinde yarışamayacak.
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Venezuela'da cezaevindeki muhalif lider Leopoldo Lopez'in cezası ev hapsine çevrildi.
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