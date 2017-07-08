17:40, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Merkel'den Türkiye açıklaması





Merkel, "Türkiye, G20 zirvesinin gündemine büyük katkı sağladı. Gözaltılar ve İncirlik konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor. Farklılıklarımızı gizlemedik" ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde dünya liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi iki günlük diplomasi maratonunun ardından sona erdi Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere, ABD ve AB liderlerinin katılımıyla gerçekleşen zirvenin ilk gününde liderler terörle mücadeleye karşı 21 maddelik ortak bir bildiri yayınladı. Zirvenin sona ermesinin ardından ise tüm liderlerin altına imza attığı ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiride, iklim değişikliği ve açık market tartışmalarına vurgu yapıldı. Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Macri ile bir araya geldi. MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI Almanya Başbakanı Angela Merkel, sona eren G20 zirvesinin ardından Türkiye ile ilgili de konuştu.

Merkel, "Türkiye, G20 zirvesinin gündemine büyük katkı sağladı. Gözaltılar ve İncirlik konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor. Farklılıklarımızı gizlemedik" ifadelerini kullandı.

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