Güncelleme: 00:09, 09 Temmuz 2017 Pazar

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni

İsrail askerlerinin geçen mayıs ayında öldürdüğü ve cenazesini dün teslim ettiği Filistinli Ebu Safake için cenaze töreni düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin mayıs ayında ateş açarak öldürdüğü Muhenned Ebu Safake için Batı Şeria'nın Tulkerm kentinde cenaze töreni düzenlendi. Naaşı, İsrail makamları tarafından dün ailesine teslim edilen Ebu Safake'nin cenaze namazı, çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Tulkerm'deki Er-Ravda Camisi'nde kılındı. Ebu Safake'nin cenazesinin kentin batısındaki mezarlığa götürülüşü sırasında İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Muhenned Ebu Safake, 23 Mayıs'ta "bıçaklama girişiminde bulunduğu"iddiasıyla İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. İsrail makamları da o tarihten bu yana alıkoyduğu Ebu Safake'nin naaşını, dün ailesine teslim etmişti.

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