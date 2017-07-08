18:24, 08 Temmuz 2017 Cumartesi

Erdoğan'dan G20 sonrası önemli açıklamalar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulunuyor.

Terörizmin finansmanı konusu üzerinde duran Erdoğan "Terörizmle mücadele eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. Zirvenin gerçekleştirildiği Hamburg'da yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, Alman polisine teşekkür etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terör saldırılarına hep birlikte şahitlik ettik. Bu sebeple zirvenin en önemli konularından biri de terörle mücadele idi. Terörle mücadeleyi aramızda müzakere ettik. Türkiye olarak Antalya zirvesindeki kararlılığımıza dikkat çektik. Hiç bir ülkenin de bu tehlikeden uzak olmadığının altını çizdik. Terör örgütlerine karşı çifte standardı bırakmadan dayanışma ve işbirliğini sağlamadan bu konuda mesafe kat edemeyeceğimizin altını çizdik. Terörizmle mücadele eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz.

ALMAN POLİS TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

G-20 zirvesinde Alman polisinin ortaya koyduğu fedakarlığı bir kenara koymak mümkün değil. Alman polisine bu gayretinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın en kanlı terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadele yürütüyoruz.

FETÖ MİLİTANLARI BATI'YI GÜVENLİ LİMAN GÖRÜYOR

Ülkemizde cinayet işlemiş terör eyleminde bulunmuş şahısların korunup kollandığını ne yazık ki görüyoruz. Bunun en somut en acı örneğini malesef ülkemizden kaçan FETÖ'cü teröristler konusunda yaşıyoruz. Bu terör örgütünün militanları batı ülkelerini kendilerine güvenli liman olarak görüyorlar. Bu tablonun özellikle 15 Temmuz gecesi vatanına demokrasine sahip çıkan milletimizi rencide ettiğini özellikle belirtmek isterim. Bu tavrın yanlışlığına bir kez d aha dikkat çektik.

MÜLTECİLERE 30 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Bölgede terör adacıklarının oluşturulmasına sessiz ve tepkisiz kalmayacağız ve meşru müdafa hakkımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dün bölgeye dağıtılan ve namlusu bize çevrilen silahların yarın başka ülkelere çevrilmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu örgütlerin hepimizi hedef aldığını unutmayarak dilerim ki bu bir kırılma noktası olur. Şu ana kadar 3 milyonu aşkın Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 30 milyar dolara yaklaşmış durumda. Yüzbinlerce kişi Iraklı onları da ülkemizde misafir ediyoruz. Bütün bunları da yaparken bizlere AB'nin verdiği söz 3+3 yani 6 milyar Avro'dur ancak bize ulaşan şimdiye kadar 800 milyon Avro'dur. Burada ifade edilen rakamlar yalan yanlış sapıtılıyor."