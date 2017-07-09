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Katledilen Suriyeli kadın ve çocuğu için cenaze töreni
Katledilen Suriyeli kadın ve çocuğu için cenaze töreni

Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve bebeği Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İdlib'e gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisine getirildi, baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece bir cenaze namazı kılmadıklarını aynı zamanda bütün insanlığı, insanlığından utandıracak bir vahşete şahit olduklarını anlattı.

"BİR VAHŞETE TANIK OLDUK"

Görmez, "Bugün sadece bağrında ümmedi Muhammed'in bir evladını taşıyan bir annenin cenazesini kılmadık, biz sadece biberonunda sütü eksik kalmış 10 aylık bir bebeğin cenaze namazını kılmadık, biz aynı zamanda tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizi mahcup edecek, hepimizi üzecek bir vahşete şahit olduk, vahşete şahit oluyoruz." dedi.

Önce bir baba sonra da Diyanet İşleri Başkanı olarak burada olduğunu vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"Bir babanın hassasiyeti, bir babanın duygusallığı ne diyorsa benim sözüm odur. Bize ne oldu ki biz zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, cenazesini kıldığımız 20 yaşındaki anne, 10 aylık bebek mi mülteci yoksa bizim vicdanımız mı mülteci? Onlar mı mülteci yoksa bizim merhametimiz mi mülteci?"

Cenazeler, helallik alınması ve Görmez'in kıldırdığı cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.



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