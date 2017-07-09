09:13, 09 Temmuz 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Temmuz 2017





Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. (İstanbul/17.00/20.30/18.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Dragos'tan devam ediyor. - Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Maltepe'de "Adalet Mitingi"ne katılacak. (İstanbul/16.30/18.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkoğlu Avasım Festivali ile kolera salgını nedeniyle Yemen'e yardım malzemesi götürecek geminin uğurlanması törenine katılacak. (Kahramanmaraş/10.00/Hatay/13.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince düzenlenen "Evliyalar Programı" ile "Talas Abdülhamid Han Camisi Açılış Töreni"ne katılacak (Kayseri/12.00/12.50) 3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 14. Uluslararası Kangal Kültür Turizm Enerji ve Madenler Festivali'ne katılacak. (Sivas/16.00) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Mahmoud Vaezi ve İran Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Rıza Nimetzade ile ikili görüşme gerçekleştirecek, basın mensuplarıyla buluşacak, Tahran Türk Ticaret Merkezi Açılış Töreni'ne ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak. (Tahran/09.00/17.30) 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Konseyince organize edilen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) kapsamında düzenlenecek törene katılacak. - Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, kongrenin ev sahipliği unvanını Türkiye'ye devredecek. - Törende Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "Dewhurst Ödülü" verilecek. (İstanbul/19.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor. (Riyad) SPOR 1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 ile Hırvatistan ekibi Zagreb arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. (İstanbul/16.30) 2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'i koşulacak. (Spielberg/16.00) 3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grup ilk hafta maçları, Ankara'da tamamlanacak. - Türkiye, üçüncü ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak. (Ankara/19.30)

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