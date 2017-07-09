09:25, 09 Temmuz 2017 Pazar

Bitlis'te PKK tuzağı: 2 asker şehit



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Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bitlis'te PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu, bir sivil vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait aracın Tatvan-Hizan karayolu Hazro Deresi mevkisinde geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit oldu, bir vatandaş yaralandı. Yaralanan sivil vatandaş Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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