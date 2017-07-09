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09:38, 09 Temmuz 2017 Pazar

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Papa Franciscus'dan G20'ye eleştiri
Papa Franciscus'dan G20'ye eleştiri

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus, Hamburg'da gerçekleşen G-20 zirvesini eleştirdi. Papa, "Güçler arasındaki tehlikeli ittifaklar, dünyanın görünümünü bozuyor" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Papa Franciscus, G-20’nin tehlikeli ittifaklar kurduğunu, yoksullara ve mültecilere zarar verdiğini söyledi. Katoliklerin Ruhani Lideri, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirtti.

Papa, ayrıca ‘Yoksul, zayıf ve dışlanmış kişilerin göçmen istilasından korkan kişilerle yanyana bulunduğuna’ dikkat çekti.

Franciscus, "Amerikayla Rusya, Çinle Kuzey kore, Rusya ile Esad rejimi gibi kurulan tehlikeli ittifaklar beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

 



İlgili Konular G20 Liderler Zirvesi G20 Papa'dan G-20'ye eleştiri
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