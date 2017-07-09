Beykoz'da zincirleme kazada 1 ölü, 3 yaralı | FOTO

İstanbul Beykoz'da, Ziya Çakmak Viyadüğündeki trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, viyadükte sabaha karşı plakalı ve sürücüsünü henüz tespit edilemeyen lüks otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 34 RU 6808 plakalı otomobile çarptı.
Görgü tanıklarının iddiasına göre hızlı seyreden Lüks otomobil daha sonra Bayram Morkoç'un (40) kullandığı motosiklete çarptı. Morkoç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Takla atan 34 RU 6808 plakalı otomobildeki biri ağır üç kişi Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavacık’taki bir pizza firmasında çalışan motosiklet sürücüsü Morkoç’un üç gün önce bir çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.
Morkoç'un cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsünün çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceleyen Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." dedi.
Beykoz'daki Ziya Çakmak Viyadüğündeki trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, üç gün önce baba olan Bayram Morkoç adlı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı
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